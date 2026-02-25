La PAOT suspendió el evento de Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por irregularidades.

Ante las demandas ciudadanas, la PAOT decidió detener el espectáculo Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira en CDMX por posible incumplimiento a la normatividad ambiental y patrimonial.

Suspende PAOT espectáculo Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por irregularidades

Este martes 24 de febrero, la PAOT suspendió Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por supuestas irregularidades en el evento.

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de CDMX colocó sellos de “Suspensión de Actividades” donde se realizaban adecuaciones para el espectáculo de luces.

Mediante un comunicado, la PAOT expresó que:

“En atención a cinco denuncias ciudadanas por posibles afectaciones a las áreas verdes y al patrimonio cultural, este martes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) impuso sellos de Suspensión de Actividades en el Parque Lira, donde se realizaron diversas adecuaciones al espacio relacionadas con el espectáculo de luces “Alicia en el País de las Maravillas”. PAOT

PAOT suspende Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por irregularidades (@PAOTmx / X)

La notificación que emitió la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial está registrada en el expediente PAOT-2026-722-SOT-205 y acumulados.

En ella se incluyen posibles incumplimientos en materia de:

Uso de suelo

Conservación patrimonial

Construcción

Intervención de áreas verdes

Espectáculos en espacio público

Afectación de arbolado

En su comunicado, la PAOT refiere que el pasado viernes 20 de febrero personal de su dependencia acudió a realizar “un reconocimiento de hechos.”

PAOT suspende Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por irregularidades (@PAOTmx / X)

No obstante, no localizaron al responsable de la empresa organizadora, por lo que “se dejó un citatorio”.

El 23 de septiembre, personal de la PAOT acudió de nuevo al parque Lira.

Sin embargo, la empresa organizadora Beste Templen no presentó las autorizaciones o evidencias de solicitud necesarias para el desarrollo del evento:

“En materia de patrimonio cultural no contó con los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET); tampoco se cuenta con la declaratoria de cumplimiento, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). Asimismo, esta actividad debe contar con la autorización y/o visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al contar con monumentos de valor histórico al interior del parque." PAOT

De acuerdo con la PAOT, la suspensión de Alicia en el País de las Maravilla permanecerá hasta que la empresa presente los permisos requeridos.

PAOT suspende Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira por irregularidades (@PAOTmx / X)

Mauricio Tabe asegura que Alicia en el País de las Maravillas en Parque Lira cumplió con trámites ante la alcaldía

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó en un video en redes que Alicia en el País de las Maravillas sí cumplió con trámites necesarios para llevarse a cabo en Parque Lira.

Mauricio Tabe mencionó que la empresa organizadora “cumplió con todos los trámites ante la alcaldía”.

Aunque el alcalde expuso que las autoridades “requirieron documentos adicionales que no son necesarios para nuestras autorizaciones.”

En su clip, Mauricio Tabe detalló que ya se dieron inspecciones y se validó que no habría afectación patrimonial y ambiental del recinto:

“No se requiere el visto bueno de sitios patrimoniales porque no se intervienen los elementos catalogados. Ya hubo una inspección de la autoridad ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en donde constataron que no serán afectadas las áreas verdes, los animales ni los monumentos históricos.” Mauricio Tabe

La empresa de Alicia en el país de las Maravillas cumplió con todos los trámites ante la alcaldía.



Aun así, autoridades de CDMX suspendieron el arranque en Parque Lira y exigieron requisitos que NO aplican. Tanto la PAOT como el INAH confirmaron que no hay afectación.… pic.twitter.com/AUxT5bynqn — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) February 24, 2026

La experiencia de luces Alicia en el País de las Maravillas arrancaría el miércoles 25 de febrero de 2026.

Se trata de un show de luces con un recorrido de una hora y boletos cuyo costo va de los 380 a los 420 pesos.

El evento contaba con apoyo de la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe.