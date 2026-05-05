Una nueva medida aprobada en la Ciudad de México (CDMX) hará que el emplacamiento sea obligatorio para los scooters y bicis eléctricas que circulan en la capital.

El reglamento establece la necesidad de que estos vehículos cuenten con matrícula y con un distintivo de movilidad eléctrica Ulises García Nieto, secretario de Movilidad

La nueva regla establece que desde el 1 de julio y hasta el 20 de noviembre, los scooters y bicis eléctricas deberán contar con su propia placa desde que salen de las tiendas.

En caso de que los scooters y bicis eléctricas no sean nuevos, sus dueños tendrán que tramitar su placa en las mismas fechas ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) para poder circular.

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas CDMX (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Esta medida aplicará para los vehículos motorizados eléctricos (VEMEPE) que rebasen los 25 kilómetros por hora, según anunció el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto.

Habrá sanciones si no emplacas tu scooter o bici eléctrica

Los scooters o bici eléctricas que sean sorprendidos circulando sin placa podrán ser sancionados a partir del 1 de septiembre.

En esta medida se incluyen los vehículos que tengan un motor con una potencia de 250 watts hasta 1.34 caballos de fuerza.

Además, será obligatorio que las y los conductores cuenten con licencia de conducir tipo A1 o A2 para manejar sus scooters o bici eléctricas:

Licencia A: los que pesen menos de 35kg

Licencia B: los que pesen de 35 a 350 kg

Licencia A y B (Captura de pantalla)

¿Quiénes no deberán emplacar sus vehículos en CDMX?

Están exentos de tramitar placa los vehículos eléctricos como bicicletas, motonetas o bicicletas con un pequeño motor asistido que:

No rebasen los 25 kilómetros por hora

No tengan un peso mayor a 35 kilogramos

Estos solo deberán portar un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad, que les dará derecho a circular por las vías confinadas, es decir, las ciclovías.