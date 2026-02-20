El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció nuevas medidas para los autos híbridos por los que perderán la placa verde automática.

Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX publicó los nuevos criterios en la Gaceta oficial, a los cuales los propietarios de autos híbridos deberán presentar atención.

Nuevos lineamientos para autos híbridos y eléctricos en CDMX

La CDMX anunció los lineamientos que regirán el primer semestre de 2026 en materia del programa de verificación vehicular obligatorio para los autos híbridos, toda vez que perderán la placa verde automática.

De acuerdo con la información, las nuevas regulaciones aplicarán de la siguiente manera:

Dejan de ser considerados autos exentos: No tendrán derecho a la placa verde ni al holograma 00:

Autos microhíbridos -gasolina y energía eléctrica-, pero que su motor es de combustión

Conservan placa verde y holograma 00, pero este último se reducirá de 8 a 6 años, sujeto a consideración para un año adicional:

Autos híbridos convencionales

Autos enchufables

Conservan placa verde y holograma 00 permanentemente:

Autos eléctricos puros

Incrementarán aranceles a autos chinos (BYD.Com)

La Secretaría del Medio Ambiente CDMX manifestó que los autos híbridos que busquen tramitar su placa verde deberán cumplir con ciertas especificaciones:

Registrar 0.045 y 0.108 gr/km de hidrocarburos no metano

Con ello, buscan una mejor regulación sobre los autos híbridos, toda vez que se detectó que muchos de ellos, pese a tener la placa verde, no cumplían con especificaciones para obtener este beneficio.