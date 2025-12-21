Se ha dado a conocer por parte del Gobierno del Estado de México, la lista de fechas y vehículos que deberán hacer el trámite renovación de placas para el 2026.

A continuación, te mostramos el calendario para que no se te pase la fecha y así evites caer en multas.

Lista de fechas y vehículos que deben renovar placas para el 2026 en el Estado de México

Si quieres evitar una multa de hasta 2 mil pesos en 2026, deberás renovar las placas de tu vehículo si resides en el Estado de México.

El Gobierno del Estado de México ya publicó en la Gaceta Oficial el calendario para hacer la renovación de placas para los automóviles que hayan expedido en 2021 y cuya vigencia sea el 31 de agosto del 2026.

Placas con terminación 1 y 2: abril 2026

Placas con terminación 3 y 4: mayo 2026

Placas con terminación 5 y 6: junio 2026

Placas con terminación 7 y 8: julio 2026

Placas con terminación 9 y 0: agosto 2026

Este calendario de renovación de placas para vehículos del Edomex no aplica para quienes las hayan sacado de septiembre a diciembre del 2021 , ya que son vigentes hasta septiembre del próximo año o después.

Placas vehiculares del Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Cabe recordar que la renovación de placas en el Estado de México en 2026 se debe hacer dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la vigencia indicada.

También se pueden renovar las placas de automóviles antes de la vigencia indicada, siempre y cuando caduquen de septiembre a diciembre del 2026 y se respete el calendario publicado por el Gobierno del Estado de México.

La multa por no renovar placas en el Estado de México en 2026 es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente son 2 mil 262 pesos; sin embargo, para el próximo año subirá el cambio.