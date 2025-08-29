Un hombre de 25 años de edad murió a causa de una bala perdida en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX); la balacera que por la que se suscitó este hecho se dio entre entre policías y delincuentes.

La balacera ocurrió en la madrugada del 29 de agosto, en la calle Gascasónica de la colonia Huichapan, cuando unos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX le pidieron detenerse a los tripulantes de una camioneta que supuestamente estaba relacionada con hechos delictivos.

Sin embargo, según el reporte de Fuerza Informativa Azteca o TV Azteca, en lugar de detenerse dispararon en contra de los elementos de seguridad, y se desató una balacera que terminó una con una bala pérdida, la cual dejó muerto a un peatón.

Balacera en alcaldía Miguel Hidalgo: Presunto delincuente es detenido; dos más lograron escapar tras persecución

Tras la balacera que se desató durante la madrugada de hoy viernes 29 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo, policías de la SSC-CDMX llevaron a cabo una persecución en contra de tres presuntos delincuentes.

Luego de seguir a dichas hasta la calle 1 de la alcaldía Azcapotzalco, los policías lograron detener a uno de los tres implicados en la balacera, mientras dos personas más lograron escapar entre las vecindades de la colonia Santa Cruz Acayucan.

Pos su parte, el hombre detenido fue trasladado al Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. La camioneta involucrada en estos hechos fue asegurada por la SSC.

Los 5 estados más peligrosos de México

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó el reporte mensual que señala a los 5 estados más peligrosos de México en junio de 2025. Dicho informe incluye delitos, tanto del fuero federal como del fuero común.

Los 5 estados más peligrosos de México en 2025 tienen que ver con delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos. Uno de estos cinco estados registró más de mil homicidios dolosos en junio de 2025.

De nueva cuenta, Guanajuato encabeza esta lista en lo que va del año 2025, según las siguientes estadísticas de acuerdo con el número de víctimas por estado:

Guanajuato: mil 387 Baja California: 932 Chihuahua: 916 Sinaloa: 849 Edomex: 845

Mientras que estas son las estadísticas en cuanto a las cifras por los registros de denuncias de homicidios dolosos en junio de 2025: