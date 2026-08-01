Un sismo de magnitud 3.0 se registró hoy sábado 1 de agosto de 2026 a las 00:32 horas en Milpa Alta, Ciudad de México (CDMX). Aunque el temblor fue moderado, despertó a los vecinos de esta alcaldía.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el temblor en Milpa Alta, detallando que tuvo sus coordenadas geográficas situadas en la latitud 19.17 y longitud -99.06, por lo que fue de baja magnitud.

Registran sismo de magnitud 3 en Milpa Alta, CDMX hoy 1 de agosto

Los vecinos de Milpa Alta recibieron el mes de agosto con un sismo, pues durante las primeras horas de este sábado se registró un movimiento telúrico de una magnitud 3.0.

Sismo de magnitud 3 despierta a vecinos de Milpa Alta en CDMX (Captura de pantalla)

Debido a sus características, el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica, ya que el sistema está diseñado para emitir avisos únicamente cuando se prevén efectos importantes en las zonas de cobertura.

De acuerdo con la información, inmediatamente se activaron los protocolos de revisión tras un sismo. Minutos después autoridades locales confirmaron que no se presentaron afectaciones.

Cabe recordar que en la zona metropolitana de México suelen registrarse sismos con normalidad dada su localización geográfica, por lo que la prevención sigue siendo un pilar para la protección civil.