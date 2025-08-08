Te contamos sobre la mejor taquería en CDMX que está cerca del Metrobús Ciudad de los Deportes.

Si eres fan de los tacos, te traemos una de las mejores opciones para comer en la Ciudad de México.

Esta es la mejor taquería en CDMX que está cerca del Metrobús Ciudad de los Deportes

Taquitos La Cebollas es la mejor taquería que puedes encontrar en CDMX.

La dirección de este restaurante es: Holbein 185-Pb, Noche Buena, Benito Juárez, 03720 Ciudad de México. Su horario es de 12:00 pm a 02:00 am todo los días.

Como mencionamos, la estación de Metrobús más cercana de Taquitos Las Cebollas es Ciudad de los Deportes, que corresponde a la Línea 1.

De ahí deberás caminar unos cuantos metros hasta encontrar la calle Holbein.

Así es el menú de Taquitos Las Cebollas, la mejor taquería en CDMX

Los Taquitos Las Cebollas cuenta con un amplio menú para aquellos que aman los tacos.

El restaurante ofrece diversos platillos como son:

Entradas como tuétano, cebollitas, guacamole, chicharrón y huesitos

Sopas como frijoles charros, consomé de pollo y hasta sopa de tortilla

Tacos y parrilladas de pastor, sirloin, bisteck, chuleta, costilla, aguja norteña, picaña, rib eye, cecina, pollo, champiñones y chorizo

Tacos con queso

Costras de queso

Volcanes y quesos fundidos con carne

Alambres

Ensaladas

Antojitos mexicanos como arroz, enchiladas, huaraches, fajitas y hamburguesas

Tortas de milanesa, pastor, bisteck, chorizo y arracherra

Burritos

Postres como pay de limón, chocoflan y cheescake de queso con zarzamora

Bebidas, desde agua, café, refrescos y cervezas

En promedio, si visitas Taquitos Las Cebollas puedes gastarte entre 100 a 250 pesos por persona.

Todo depende del platillo y la cantidad de tacos que pidas en el restaurante.

De acuerdo con las redes sociales de Taquitos Las Cebolla, el restaurante cuenta con valet parking y terraza.

Además de que aceptan pagos en efectivo, tarjetas de crédito y hasta vales de despensa.

En pedidos por WhatsApp, al número (52) 5525107877, se realiza un descuento del 10% del total de la cuenta.

Se trata de una promo excelente para quienes compran comida para llevar y disfrutar en casa.