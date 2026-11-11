Usuarios del Metro CDMX (Ciudad de México) denunciaron en video a una mujer haciendo pintas en un tren de la Línea 2, quien continuó rayando pese a las protestas en el vagón.

El video de la mujer haciendo pintas en el Metro CDMX comenzó a circular el sábado 7 de noviembre en redes sociales; sin embargo, se desconoce si el suceso tuvo lugar ese mismo día.

De momento, las autoridades del Metro CDMX no se han pronunciado por el video, pese a que realizarlas está prohibido como estipula el Reglamento de la Ley de Movilidad.

Video de mujer haciendo pintas en Metro de CDMX se viraliza en redes

En redes sociales se compartió el video de una mujer haciendo pintas en la pared de un vagón de la Línea 2 del Metro CDMX, pese a que le comentan que no se pueden rayar las instalaciones.

La mujer no ha sido identificada y no es visible en el video qué fue lo que pintó; sin embargo, una de las paredes aledañas muestra lo que sería un garabato, en caso de que también lo hubiera hecho.

Igualmente, la mujer que hizo las pintas en el Metro CDMX fue cuestionada por su acción, la cual llevó a cabo mientras el convoy salía de una estación de la Línea 2.

De acuerdo con las redes sociales, los usuarios denunciaron a la mujer por realizar pintas en el Metro CDMX, pero las autoridades no hicieron la debida detención y tampoco habrían tomado en cuenta la denuncia.

Este hecho desató críticas en redes sociales, señalando que es un delito y que ojalá la hubieran llevado ante un juez cívico.

Multas por rayar el Metro CDMX van desde los $1,290 hasta 24 horas de arresto

Los internautas también pidieron que se busque a la mujer por hacer pintas en el Metro CDMX, ya que rayar sus instalaciones está prohibido de acuerdo con el artículo 230 fracción XVIII del Reglamento de Movilidad.

Se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros: XVIII. Dañar, grafitear, escribir, pintar, rayar y/o dibujar, en los cristales, paredes, vagones, corredores y demás instalaciones de Transporte Público Reglamento de Movilidad de CDMX

Por ello, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX estipula multas desde los mil 290 a los 4 mil 692 pesos, así como la detención desde las 13 hasta las 24 horas.

Igualmente, el Código Penal de la CDMX establece condenas por daño a la propiedad con cárcel y/o trabajo comunitario, las mismas derivan de la gravedad y valor de lo vandalizado.