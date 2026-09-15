El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX anunció la ampliación de su horario con motivo del Grito de Independencia este 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

“Durante la noche de este martes 15 de septiembre ampliaremos una hora el horario de servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX, que operarán hasta la 01:00 del miércoles 16, para apoyar los traslados durante las celebraciones” Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, dijo que el horario será extendido una hora, hasta la 01:00 del 16 de septiembre.

El horario va a aplicar solo para las Líneas 1, 2 y 3 a fin de apoyar los traslados durante las celebraciones por la Independencia de México.

Metro CDMX anuncia horarios para Grito de independencia y Desfile Militar

Adrián Rubalcava dijo que la extensión de una hora del horario del Metro CDMX por el Grito de Independencia es una instrucción de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

El funcionario recordó que el miércoles 16 de septiembre toda la red del Metro CDMX ofrecerá horario de día festivo que va de las 7:00 horas a las 24:00 horas.

El 16 de septiembre se llevará a cabo el Desfile Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Metro CDMX mantiene operativo contra traslado de pirotécnia

Adrián Rubalcava recordó que está activo el operativo Cero Pirotecnia que busca evitar el traslado en el Metro CDMX de artículos que contengan pólvora.

El mencionado operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desplegará 13 mil 107 elementos para la totalidad de celebraciones.