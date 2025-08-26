Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inició el programa Mercomuna con la entrega de 25 mil apoyos.

Cada beneficiario recibe vales equivalentes a 2 mil pesos, para canjear por alimentos básicos en mercados y comercios locales de las 16 alcaldías.

El programa cuenta con un presupuesto de 900 millones de pesos este 2025, detalló Clara Brugada.

Programa Mercomuna: entregas y alcance

El segundo bloque de apoyos del programa Mercomuna se entregará el 29 de agosto , y a partir de esa fecha se distribuirán mil pesos bimestrales por persona.

Este año el programa llegará a 350 mil personas en situación vulnerable, esperado alcanzar 700 mil para 2026 .

¿Qué comercios participan en el Programa Mercomuna?

Clara Brugada informó que en la primera etapa del Programa Mercomuna participan 15 mil comercios, con la meta de incorporar 30 mil y, posteriormente, 50 mil establecimientos.

Todos los mercados públicos de la ciudad forman parte del esquema, permitiendo a los beneficiarios canjear vales en:

Espacios comunitarios.

Utopías.

Pilares.

Sucursales de FINABIEN.

La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia de titulares de dependencias del gobierno capitalino, locatarios y beneficiarios de todas las demarcaciones.