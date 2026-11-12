Mauricio Tabe presenta su Quinto Informe de Gobierno en Miguel Hidalgo

El alcalde Mauricio Tabe presentó su Quinto Informe de Gobierno, en el que destacó las acciones realizadas durante su administración en materia de seguridad, iluminación, recuperación de espacios públicos y programas sociales.

Afirmó que Miguel Hidalgo pasó del lugar 13 al segundo sitio entre las alcaldías más seguras de la Ciudad de México, de acuerdo con los indicadores que expuso durante su mensaje.

Durante el acto, el edil recordó los compromisos que asumió hace cinco años con los habitantes de la demarcación y sostuvo que su gobierno ha trabajado para mejorar las condiciones de seguridad, recuperar espacios públicos y aplicar la ley sin distinciones.

Mauricio Tabe destaca resultados de Blindar MH y mejoras en seguridad

En materia de seguridad, Mauricio Tabe señaló que la estrategia Blindar MH permitió duplicar el presupuesto destinado a este rubro y triplicar la presencia de policías y patrullas en la alcaldía. También destacó la recuperación de módulos de vigilancia, la instalación de carpas de seguridad y la puesta en marcha de cinco nuevos centros de monitoreo.

A estas acciones se suma la operación de mil 770 cámaras de vigilancia, como parte de la infraestructura destinada a reforzar las labores de prevención y vigilancia. “La libertad comienza por vivir sin miedo. Les dije que íbamos a vivir más seguros y sí cumplimos”, afirmó.

Sobre los trabajos de iluminación, el alcalde informó que en un año se reiluminaron 150 calles, además de intervenir parques y unidades habitacionales. Explicó que estas acciones buscan mejorar las condiciones para que las familias puedan transitar por sus colonias.

Tabe también destacó los programas sociales dirigidos principalmente a las mujeres y a las jefas de familia. Sostuvo que estos apoyos deben atender desigualdades y no utilizarse para obtener respaldo político.

Los programas sociales son para combatir injusticias, no para pagar favores políticos. Aquí primero las mujeres. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe presenta su Quinto Informe de Gobierno en Miguel Hidalgo (Cortesía)

Miguel Hidalgo recupera espacios públicos y refuerza aplicación de la ley

En cuanto al mejoramiento del entorno urbano, el alcalde mencionó los trabajos realizados en parques, jardines, camellones, calles y banquetas, así como la rehabilitación de cruces seguros y la renovación de canchas deportivas con pasto sintético.

También señaló que más de la mitad de las calles repavimentadas y reiluminadas fueron intervenidas a partir de decisiones de los propios habitantes mediante el Presupuesto Participativo.

Sobre el desarrollo inmobiliario, Mauricio Tabe afirmó que su administración ha aplicado la normatividad sin otorgar privilegios a particulares. Como ejemplo, mencionó la clausura de la construcción ubicada en Sócrates 211, donde, de acuerdo con lo expuesto en su informe, se detectó un nivel excedente. El alcalde señaló que los medios identificaron el inmueble como propiedad de Amílcar Olán, a quien se ha relacionado con Andy López Beltrán.

En Miguel Hidalgo no importa qué tan influyente seas, ni cuánto dinero tengas: si no cumples con la ley, se te clausura. Aquí no hay privilegios. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Finalmente, Tabe sostuvo que el futuro de la alcaldía debe permanecer en manos de sus habitantes y aseguró que las decisiones de gobierno continuarán orientadas por la responsabilidad, la confianza ciudadana y el interés público.