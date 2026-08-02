Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, inauguró el comedor número 55 del programa “Manos a la Olla”, con lo que la demarcación consolida la red de comedores comunitarios más grande de la Ciudad de México.

Con esta nueva sede, el programa amplía su cobertura para entregar más de 4 mil raciones diarias de alimentos completos en tres tiempos (entrada, guisado y postre, además de agua) y alcanzar al 85 por ciento de las colonias populares de la alcaldía.

Tabe fortalece el programa Manos a la Olla con 55 comedores comunitarios en Miguel Hidalgo (Cortesía )

Manos a la Olla fortalece el apoyo alimentario y a las mujeres en Miguel Hidalgo

El programa “Manos a la Olla” pasó de 50 a 55 comedores comunitarios, un crecimiento que se suma a su expansión desde 2022, cuando inició con 30 sedes. Además, cada comedor incrementó su capacidad de 70 a 75 raciones diarias, ofreciendo alimentos calientes y completos por 11 pesos.

Mauricio Tabe destacó que esta estrategia forma parte del programa “Primero las Mujeres”, cuyo objetivo es reducir la desigualdad y disminuir la carga de cuidados en los hogares.

El alcalde señaló que el crecimiento de esta red ha permitido que miles de mujeres dediquen menos tiempo a las labores de cocina y puedan aprovechar ese tiempo para su desarrollo personal, educativo o profesional, al mismo tiempo que representa un apoyo para la economía familiar.

Mauricio Tabe destaca el trabajo comunitario detrás de los comedores

Durante la inauguración, el alcalde aseguró que el éxito de “Manos a la Olla” radica en la participación de la comunidad, al combinar la calidad de los alimentos con la atención cercana a las y los vecinos.

Asimismo, reconoció la labor del director general de Desarrollo Social, Carlos Gelista, y de su equipo de trabajo, responsables de coordinar la operación, distribución de alimentos y abastecimiento de los 55 comedores comunitarios que integran este programa social en Miguel Hidalgo.