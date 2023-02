La flautista de la Orquesta Sinfónica de Minería María Vakorina denunció el robo de un vestido tras un concierto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, que se ubica en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La artista rusa en México dejó ver sus “tristeza y enojo” ya que fue una gran inversión para dar sus presentaciones.

“Disimulando tristeza y enojo y a punto de tocar. Ayer me robaron mi vestido de concierto en la Sala Nezahualcóyotl después de la presentación que tuvimos con la Orquesta de Minería” Maria Vakorina. Flautista

El enojo de Maria Vakorina no solo es debido al robo de una de sus pertenencias sino que “es muy caro” y aún no lo termina de pagar.

Al momento se desconoce cuál es el monto del vestido y si es alguno de los que muestra en redes sociales.

Cámaras de seguridad en Sala Nezahualcóyotl no sirven

Lo peor del asunto es que las cámaras de la Sala Nezahualcóyotl no sirven, de acuerdo con la respuesta de los trabajadores del recinto, explicó en varios comentarios.

Y es que usuarios en redes sociales han expresado su apoyo ante el trago amargo, lo cual agradeció al ver as ganas de ayudar.

Proponen “vaquita” para apoyar a Maria Vakorina pero ella no busca que le regalen dinero

No obstante, María Vakorina aclaró que no está pidiendo dinero, pues muchos se ofrecieron para “armar una vaquita” y confía que a pesar de los inconvenientes como las cámaras que no sirven las autoridades harán su trabajo.

También aclaró que expresar en redes sociales lo que sucedió es parte de “desahogar la tristeza”.

El robo se dio en los camerinos, no obstante, la respuesta de los los trabajadores es que en realidad no había nada de acuerdo con lo comentado por la flautista en el mismo post.

Otros usuarios recomendaron denunciar pues a pesar del tema de las cámaras debe haber testigos o incluso debe ir con los directivos del recinto.

Anabel Ferreira y Margarita Zavala se cuelgan del robo a Maria Vakorina

La actriz Anabel Ferreira se ofreció a regalarle un vestido, no obstante, la flautista de la Orquesta Sinfónica de Minería insistió que no está buscando regalos sino justicia.

Margarita Zavala también ofreció su ayuda y otros usuarios le pidieron que arme una “vaquita”, lo cual ya había rechazado la artista.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía Carvajal Isunza, también se mostró atenta a la situación.

Luego del mensaje colgado en redes sociales la noche del 14 de febrero, la cuenta de Cultura UNAM pidió un medio de contacto para abordar la situación durante la mañana de este 15 de febrero.

Lamentan robo en espacio universitario y cultural

Otros usuarios lamentaron que incluso en un recinto universitario y cultural no se esté libre de la delincuencia.

Exalumnos de la UNAM también se mostraron avergonzados por la situación. No faltaron algunos, los menos, comentarios desafortunados en los que intentaron culparla del robo.