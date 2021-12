Lourdes Mungía: La acusan de robo por supuesto malentendido en la compra de un vestido; exponen las conversaciones en redes sociales.

Fue a través de Instagram, donde una tienda online, identificada como ‘@mybandagestore’, acusó a Lourdes Mungía de robo y de no hacer “las cosas bien”.

La cuenta expuso a la actriz mexicana, quien desde su primer mensaje, pidió un descuento a la vendedora por tratarse de ella: “¿Cuánto para mí?”, se lee preguntar a Lourdes Mungía.

En la serie de conversaciones, se puede ver que la actriz deposita a una cuenta, sin antes tener respuesta por parte de la vendedora.

En otro de los mensajes que Lourdes Mungía envió a la tienda, pide disculpas por hacer el depósito, y argumentó que decidió hacerlo por una compra que ya le había hecho antes.

Posteriormente, Lourdes Mungía pidió un reembolso, pues el vestido no estaba en existencia y era un regalo para el cumpleaños de su hermana.

En la descripción de su publicación, la vendedora de la tienda de ropa, explicó: “Niñas no estoy robando, yo no tengo cómo comprobar que el dinero no se lo regresaron en el Oxxo, la cuenta donde hizo el depósito nunca se la confirme yo”.

“Incluso no le contesté ningún mensaje a partir que me pidió descuento, donde hizo el depósito es una cuenta ya dada de baja”, explicó.

Se expresó molesta, pues, según comentó, nunca había tenido problema con sus clientes:

“No se vale, jamás he tenido problemas con nadie, siempre les resuelvo todo y me atrevo a ponerlo aquí para que quien tenga una queja de mi parte la exponga. Me siento triste porque yo siempre estoy al pendiente de ustedes, desde que envían su primer mensaje, hasta que reciben su paquete”, dijo sobre el incidente con Lourdes Mungía.

Señalan de robo a Lourdes Mungía

Luego del malentendido de compra, que tuvo Lourdes Mungía al intentar adquirir un vestido como regalo de cumpleaños para su hermana Jaqueline Mungía, la butique las acusó de robo.

Después del reembolso que la tienda hizo a la cuenta de la hermana de la actriz, añadió “robo” como motivo de pago.

Posteriormente, la butique publicó nuevamente una captura de pantalla con la devolución y una conversación en la que la hermana de Lourdes Mungía les pide eliminar la primera publicación sobre el incidente, y la tienda se niega a hacerlo.

“@munguiajackie señora no tengo la necesidad de robarle, le regreso de mi bolsa su dinero y colegas, tengan cuidado, no es justo lo que me están haciendo”, publicó finalmente la vendedora al pie de las capturas de pantalla.