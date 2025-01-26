En torno al caso de Mafer Turrent, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó sobre la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, por la investigación de este caso.

Desde enero de 2024, María Fernanda Turrent, una mujer originaria de Veracruz que denunció violencia familiar extrema, solicitó apoyo de la Fiscalía de la CDMX al narrar que en septiembre de 2023 decidió divorciarse de Edgar “N”, agresor de ella y sus hijos.

En un video publicado en redes sociales, Mafer Turrent registró la violencia extrema de la que fue víctima por parte de su exesposo. Sin embargo, luego de denunciar este caso, la mujer fue detenida el 22 de enero de 2025 afuera del Tribunal de Justicia de la CDMX, tras ser citada a una audiencia.

Mafer Turrent: Bertha Alcalde destituye al fiscal Miguel Ángel Barrera Sánchez (Fiscalía CDMX)

Mafer Turrent: Destituyen al fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes

Tras la detención de Mafer Turrent luego de denunciar violencia extrema de su esposo en la CDMX, la fiscal Bertha Luján informó sobre la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

En primera instancia, Mafer Turrent denunció a su esposo por violencia familiar. Sin embargo, Edgar “N” respondió con una denuncia en contra de la víctima por supuesto fraude, retención de menores y violación de correspondencia, situación por la que fue detenida.

“Soy Mafer Turrent, por proteger a mis hijos quieren meterme a la cárcel”, expresó la mujer luego de ser citada a una audiencia el 22 de enero en el Tribunal de Justicia de la CDMX, donde se procedió con su detención.

En ese marco, hoy 26 de enero se informó sobre la destitución del titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes:

“Respecto al caso específico de Mafer, informamos que se están revisando puntualmente la forma en que ésta y todas las investigaciones similares se están llevando a cabo, de tal forma que se garanticen condiciones de imparcialidad. Entre otras cosas, se ha tomado la decisión de sustituir al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además de implementar acciones para evitar que se soliciten medidas cautelares sin tomar en cuenta el análisis del contexto y el bienestar de las y los menores de edad”. Fiscalía CDMX

Mafer Turrent denuncia violencia familiar de su exesposo, Edgar “N”

El caso de Mafer Turrent salió a luz cuando la víctima compartió un video en redes sociales en el que exhibió la violencia familiar de la que fue víctima junto con sus hijos; “¿Quieres ver mi pinche poderío, pendeja? ¿Quieres ver cómo soy? ¿Tú crees que soy pendejo? Soy un pinche psycho. No me hables así (golpes)”, se escucha decir a Edgar “N” en una grabación.

En ese sentido, Mafer Turrent relató lo siguiente en el video:

“Después de años de que mis hijos y yo sufrimos violencia familiar extrema, en septiembre de 2023 decidí separarme del papá de mis hijos, sin imaginarme todo lo que vendría después“. Mafer Turrent

En el mismo video se escucha a Edgar “N” amenazando a su exesposa sobre la potestad de sus hijos; “hasta que no te sientes a negociar, los niños se quedan conmigo. Así de fácil. Punto”, gritó el agresor.

Mafer Turrent explicó que su exesposo retuvo a sus hijos durante 90 días sin tener información sobre su paradero; “durante ese tiempo, el 8 de febrero, a escondidas de su papá, mi hija logró marcarme por su reloj-teléfono”, narró la mujer.

Mafer Turrent: “Te amo con todo mi corazón y te extraño demasiado”

Hija de Mafer Turrent: “Yo igual, mamá; me preocupé cuando no contestabas, pensé que te habías morido (sic) o te había pasado algo”.