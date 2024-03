Alejandra Luna denunció a Luis Alberto Luna Huerta, piloto de Aeroméxico por violencia familiar, física, psicológica y económica, entre otras.

Desde redes sociales, la mujer compartió que teme por su vida luego de que encontrara un airtag escondido en su colchón luego de abandonar el domicilio que compartía con su agresor.

De acuerdo con su denuncia, se separó de Luis Alberto Luna Huerta desde el 7 de septiembre de 2023 pero ahora teme por su seguridad, pues el piloto de Aeroméxico ahora parece saber dónde vive.

Alejandra Luna de 30 años compartió que vivió en unión libre con el piloto de Aeroméxico Luis Alberto Luna Huerta; sin embargo, en ese tiempo sufrió de violencia:

Desde redes sociales, Alejandra denunció la violencia que ha vivido con videos donde muestra moretones en brazos y piernas, así como otro donde se ve como Luis Alberto Luna Huerta la jala de una pierna hasta tirarla de la cama.

Alejandra Luna compartió que el pasado 7 de septiembre 2023 tomó la decisión de dejar a Luis Alberto Luna Huerta pero un mes después. el 13 de octubre descubrió que su colchón tenía un airtag de Apple escondido.

Esto provocó el miedo de la mujer de 30 años, quien siente miedo ante la posibilidad de que su agresor Luis Alberto Luna Huerta tenga conocimiento del lugar en donde vive por lo que decidió hacer una denuncia pública.

“A lo que me orilló a separarme de esta persona el 7 de septiembre del 2023. Sin embargo, cuando pude establecerme y pude recuperar mis pocas cosas a las que el no me daba acceso, el 13 de Octubre me percaté que tenía dentro de mi colchón un rastreador AirTag de Apple...y el día de hoy quiero hacer una denuncia pública hacia este agresor Luis Alberto Luna Huerta, por qué temo por mi vida ya que el no debería saber dónde viviría por tema de mi seguridad.”

Alejandra Luna