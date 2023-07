Luis Cházaro compartió que buscará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por lo que presentó su renuncia al comité de Va por México.

Luis Espinoza Cházaro estaba en el Comité Organizador en representación del PRD por encomienda de Jesús Zambrano.

El ahora aspirante a la jefatura de gobierno de la capital del país aseguró que sus aspiraciones serán tomadas en cuenta cuando finalice el proceso de selección del candidato presidencial.

Dicho entrará en su segunda etapa cuando se determine a los 3 finalistas entre los 13 aspirantes de Va por México rumbo al 2024.

Luis Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y miembro del Comité Organizador de Va por México, compartió este lunes 24 de julio que buscará la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX.

Por ello, renunció al comité de Va por México, pues asegura que no puede ser juez y parte dentro del proceso de selección de candidatos.

De acuerdo con Cházaro, su renuncia obedece a la congruencia que debe tener en medio de un proceso que ya ha iniciado.

“En la lógica política que he seguido durante toda mi vida de congruencia y de convicción, me parece necesario dejar el cargo que me había encomendado el dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio Por México. El proceso ya está encaminado, si bien tuvo algunas fallas por la copiosa participación de la ciudadanía al principio del mismo, hoy ya está enrutado. Ya conocen mis aspiraciones y yo no puedo ser juez y parte”

Luis Espinoza Cházaro