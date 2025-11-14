Fue puesto un memorial en Iztacalco que recuerda a Esmeralda y Sofía a tres años de su muerte por una coladera.

Con la intención de honrar a las dos jóvenes que murieron tras caer dentro de una coladera en la alcaldía Iztacalco en 2022.

Colocan memorial en Iztacalco para recordar a Esmeralda y Sofía a tres años de su muerte

El jueves 13 de noviembre, se develó un memorial en Iztacalco para recordar a Esmeralda y Sofía, quienes murieron por una coladera hace tres años.

Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del en CDMX, encabezó la entrega del memorial.

Memorial en Iztacalco recuerda a Esmeralda y Sofía a tres años de su muerte por una coladera (@SeGobCDMX / X)

Dicho espacio presenta una escultura como parte de la rehabilitación de la zona denominada “Sendero de Mujeres Libres y Seguras”.

Durante la presentación del memorial, Elvira Canchola, madre de Esmeralda Sofía, habló sobre la tragedia que ocurrió con sus hijas.

Fue la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien emitió la recomendación 9/ 2024 en la que solicitó la colocación de un memorial.

Además de una disculpa pública y la atención rápida ante los desperfectos que existen en la infraestructura urbana de la CDMX.

El caso de Esmeralda y Sofía, jóvenes que murieron tras caer en una coladera en Iztacalco

El 10 de noviembre de 2022, Esmeralda y Sofía Canchola, de 23 y 16 años respectivamente, murieron tras caer en una coladera.

La cual se ubica en la lateral de Viaducto, Río de la Piedad, en Iztacalco.

Las hermanas Canchola acudían a un concierto de la banda Zoé en el Palacio de los Deportes y desafortunadamente perdieron la vida.

De acuerdo con los reportes, la zona estaba oscura y la coladera se encontraba abierta, lo que provocó el incidente.