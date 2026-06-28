Lotería Nacional puso a la venta el cachito conmemorativo de la Selección Mexicana 2026, un billete del Sorteo Mayor No. 4020 dedicado a los 26 jugadores y al cuerpo técnico del representativo nacional que participa en la máxima justa futbolística de este año.

Además de rendir homenaje al equipo mexicano, el sorteo ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

Lotería Nacional lanza el cachito de la Selección Mexicana 2026

Con esta edición especial, Lotería Nacional se suma a las celebraciones por el torneo internacional de futbol que México alberga por tercera ocasión, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

La institución informó que el billete ya se encuentra disponible a través de la fuerza de ventas, en los puntos autorizados de venta de todo el país, así como en los canales digitales MiLotería y miloteria.mx.

En total, se emitieron 3 millones 600 mil billetes, los cuales ya circulan a nivel nacional como un reconocimiento a los integrantes de la Selección Mexicana.

Obtén el cachito conmemorativo de la Selección Mexicana 2026

El costo del cachito conmemorativo de la Selección Mexicana 2026 es de 30 pesos, mientras que la serie completa tiene un precio de 600 pesos.

El Sorteo Mayor No. 4020 se llevará a cabo el martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

El Sorteo Mayor No. 4020 ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

Con este billete conmemorativo, Lotería Nacional busca reconocer a la Selección Mexicana y brindar a los aficionados la oportunidad de participar en el sorteo con una edición especial inspirada en el representativo nacional.