El Museo de la Suerte, espacio itinerante de la Lotería Nacional, inició su recorrido el pasado 8 de diciembre de 2025 y, desde entonces, ha llevado 255 años de historia a distintas ciudades.

Guanajuato, Querétaro e Hidalgo ya han disfrutado de esta experiencia gratuita y para todas las edades, y próximamente será el turno del Estado de México y la Ciudad de México.

Lotería Nacional lleva su legado histórico a distintas regiones del país

La Lotería Nacional destacó que, gracias al trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, el museo ha podido instalarse en espacios emblemáticos y de fácil acceso, lo que ha permitido acercar a la población al legado de una de las instituciones más antiguas de México.

Durante su recorrido, visitantes de todas las edades han participado en actividades interactivas, dinámicas lúdicas y contenidos inéditos diseñados para celebrar la historia y los símbolos de la Lotería Nacional.

El museo está adaptado dentro de un tráiler único en su tipo, en el que las y los asistentes pueden disfrutar de experiencias como:

Video: La historia que nos une

Cabina de los Niños Gritones

Millones de ganadores

México siempre gana

Mi Lotería

La Esfera de los sueños

Expendio de la ilusión

Fechas y sedes del Museo de la Suerte en diciembre

Tras iniciar su gira en León y Celaya, Guanajuato, el Museo de la Suerte visitó Querétaro y posteriormente Pachuca, Hidalgo. Durante el mes de diciembre continuará su recorrido en las siguientes sedes, con horario de 10:00 a 18:00 horas:

Martes 16 de diciembre: Tulancingo, Hidalgo

Jueves 18 de diciembre: Tula, Hidalgo

Sábado 20 de diciembre: Toluca, Estado de México

22 y 24 de diciembre: Ciudad de México

El Museo de la Suerte es una iniciativa de la Lotería Nacional que ha sido posible gracias al respaldo de gobernadores y presidentes municipales, así como a la participación del público, que con su asistencia contribuye a mantener vivo el legado histórico y cultural de esta institución.