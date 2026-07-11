La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este viernes 10 de julio.

De acuerdo con el aviso difundido en su cuenta oficial de X, las condiciones meteorológicas afectarán principalmente a las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones derivadas del granizo.

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