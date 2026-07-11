La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este viernes 10 de julio.
De acuerdo con el aviso difundido en su cuenta oficial de X, las condiciones meteorológicas afectarán principalmente a las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones derivadas del granizo.
Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/07/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx y… pic.twitter.com/rF2ICEvYIW— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 10, 2026
Nota en desarrollo. En breve más información...