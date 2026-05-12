Luego de un par de semanas de una intensa ola de calor, la temporada de lluvias se comienza a asomar el martes 12 de mayo con un día de precipitaciones para las 16 alcaldías en CDMX.

Las lluvias en las 16 alcaldías en CDMX se deberán a una serie de factores climáticos que convergerán en las próximas horas en el país.

Martes 2 de mayo habrá lluvias en las 16 alcaldías de CDMX

De acuerdo con el reporte de la Conagua, las 16 alcaldías de CDMX tendrán lluvias a lo largo de este martes 12 de mayo de 2026.

Las precipitaciones vendrán acompañadas de una disminución general de la temperatura, con una máxima de 25 grados y una mínima de 10 grados.

Lluvias en la CDMX (Especial)

Siendo las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan las que tendrán temperaturas más bajas, mientras Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero las más altas.

Por lo mismo, se recomienda a la ciudadanía que tome sus precauciones, cargando paraguas o chamarra, así como ropa más abrigadora e impermeable.

Además de estar al tanto de los reportes oficiales, pues recordemos que las lluvias causan grandes afectaciones a las vialidades de la ciudad.

¿Por qué habrá lluvias en las 16 alcaldías de CDMX?

La Conagua también mencionó que la razón detrás de las lluvias en las 16 alcaldías de CDMX, se deberá a la interacción de dos fenómenos climatológicos este 12 de mayo.

Por un lado se tiene una masa de aire frío que se desplaza desde el norte del país hacía la CDMX, la cual interactuará con el frente frío número 50 que llega desde el Golfo de México.

Lluvias CDMX (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El encuentro de estos fenómenos provocará tanto la baja de temperatura generalizada, como las lluvias en toda la CDMX.

Esto se mantendrá durante varios días, siendo las primeras lluvias previo al inicio del verano y la temporada fuerte de precipitaciones.

Aunque se espera que las lluvias sean de ligeras a moderadas, no se descarta que estas aumenten su intensidad en las próximas semanas.