La Línea 12 del Metro operará únicamente entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán del 12 al 16 de septiembre, informó el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante ese periodo, las estaciones ubicadas entre Tláhuac y Lomas Estrella permanecerán cerradas y no habrá circulación de trenes en ese tramo.

El servicio completo de Tláhuac a Mixcoac se reanudará el jueves 17 de septiembre a las 5:00 horas, una vez concluidos los trabajos programados.

Comunicado Metro (Metro CDMX)

¿Por qué cerrarán estaciones de la Línea 12 del Metro?

El Metro realizará la sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre Periférico Oriente y Calle 11, debido al término de su vida útil.

Este equipo permite cambiar de vía los trenes y redireccionarlos hacia Mixcoac o Tláhuac cuando se implementan servicios provisionales en la Línea 12.

Línea 12 del Metro CDMX (@gonzalez40214_s / Tomada de X)

La intervención contempla sustituir 140 durmientes de madera por piezas de concreto, además de colocar 300 metros cúbicos de balasto en la zona.

También se efectuarán trabajos sobre 600 metros lineales de vía, incluyendo la rectificación de su trazo y perfil, así como verificaciones de funcionamiento.

El Metro explicó que el aparato fue utilizado intensivamente como punto de retorno de trenes durante la rehabilitación de la Línea 12.

Para realizar las labores será necesario mantener libre la vía y permitir el traslado de materiales mediante vehículos ferroviarios especiales desde los talleres de Tláhuac.

Como alternativa, la Red de Transporte de Pasajeros ofrecerá servicio desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con circuitos de retorno.

El Metro señaló que la circulación restante continuará bajo condiciones de seguridad, mantenimiento y verificación del trazo y perfil de las vías por especialistas.