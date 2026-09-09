La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá obras en el 2027 para la Línea 12 del Metro CDMX, así como obras del Trolebús Elevado en el Estado de México.

La mandataria recordó que el recurso lo tiene Banobras en un fondo de Infraestructura que será utilizado en el 2027 para ejecutar estas grandes obras.

Claudia Sheinbaum confirma ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió en la conferencia del pueblo del 9 de septiembre de 2026, que hay presupuesto para el Metro de la CDMX y el Trolebús Elevado en el Estado de México.

Explicando que la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX de Mixcoac a Observatorio ha estado detenida por el piso inestable en que se tenía que hacer el túnel, apuntó que en el 2027 se seguirá ejecutando.

Sheinbaum dijo que como ya está realizado el tunel, “ya viene todo lo demás que se tiene que hacer”, señalando que esta ampliación ya tiene recurso destinado en resguardo de Banobras en el fondo de Infraestructura (FONADIN).

FONADIN también tiene recurso para el Trolebús Elevado a Ixtapaluca

Así como Claudia Sheinbaum detalló la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX, también mencionó que el FONADIN tiene recurso para la ampliación del Trolebús Elevado en el Estado de México.

La mandataria externó que el Fondo también tiene dinero destinado para el Trolebús Elevado de Chalco a Ixtapaluca.

Según los datos brindados, la obra ya se está ejecutando, pero será a mediados del 2027 que esté finalizada.