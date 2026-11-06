El Congreso de Ciudad de México confirmó que los foros ciudadanos para la Ley de Rentas Justas comienzan este viernes 6 de noviembre, para discutir la iniciativa de Clara Brugada.

De momento se tiene ya el calendario para las 10 mesas de diálogo para discutir la iniciativa de Ley de Rentas Justas en CDMX, que propone el alza del pago sólo una vez al año, conforme a la inflación.

Asimismo, se compartieron los ejes de la iniciativa de la jefa de Gobierno, que de manera inicial planteaba 30 días de foros; descartaron su aprobación por fast track.

Ley de Rentas Justas en CDMX: foros ciudadanos comienzan este viernes (Congreso CDMX)

Ley de Rentas Justas en CDMX: foros ciudadanos comienzan este viernes

El Congreso capitalino invitó a la ciudadanía a discutir la Ley de Rentas Justas de CDMX en la primera mesa de diálogo y en los foros ciudadanos, este viernes 6 de noviembre a las 13:00 horas.

El primer foro se llevará a cabo en el Auditorio Benito Juárez del Congreso CDMX en el Zócalo capitalino, para compartir opiniones y, en especial, conocer la propuesta.

Para participar en los foros ciudadanos para la Ley de Rentas Justas en CDMX es necesario registrarse tanto para mandar una propuesta como contar una historia.

Los foros ciudadanos están abiertos tanto para inquilinos como arrendatarios, en pueblos y barrios de la CDMX, para posteriormente realizarse un dictamen en comisiones del Congreso.

Calendario para los foros ciudadanos de la Ley de Rentas Justas en CDMX

Vía web está disponible el calendario completo de las mesas de diálogo y los foros ciudadanos para la Ley de Rentas Justas en CDMX, todas en el Congreso: