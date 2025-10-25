La noche de hoy viernes 24 de octubre de 2025, se reportó una explosión en el restaurante La Soldadera, ubicado cerca del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, al menos 150 personas que se encontraban en el restaurante La Soldadera fueron desalojadas, así como un total de 500 personas de edificios aledaños.

Un video captado por Webcams de México precisó que la explosión se originó a las 20:44 horas, lo que posteriormente provocó un fuerte incendio que consumió todo el lugar.

Tras poco más de una hora de labores, tanto bomberos como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informaron que el incendio fue controlado en su totalidad.

La Soldadera: Explosión consume restaurante cercano al Monumento a la Revolución

La noche de este viernes se registró una fuerte explosión en el restaurante La Soldadera, cercano al Monumento a la Revolución.

Al respecto, según informó el Jefe Vulcano Cova del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, la explosión se originó en un contenedor de gas ubicado en el sistema de aire acondicionado del el restaurante La Soldadera.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas por la explosión, sin embargo, una persona fue atendida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tras presentar una crisis neuro convulsiva.

#AlMomento Atendemos incendio en un contenedor de gas del sistema de aire acondicionado en el restaurante La Soldaderas. Informo que hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos recorrido por el edificio.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2RPnvr1hUz — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 25, 2025

La Soldadera: Incendio fue controlado; una persona fue trasladada por intoxicación

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó la noche este viernes que quedó controlado por completo el incendio que se generó en el restaurante La Soldadera.

Según precisó Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió directamente al lugar del siniestro, una persona fue trasladada a un hospital por intoxicación, sin embargo, su estado de salud se encuentra fuera de peligro.

Al respecto, la alcaldesa agradeció los esfuerzos de las autoridades que auxiliaron tras el incendio, entre ellas:

Policía de CDMX

Protección Civil

Bomberos