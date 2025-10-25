Un video reveló que la ofrenda y las calaveras de La Soldadera quedaron intactas tras el incendio del restaurante cerca del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CDMX).

Los reportes señalan que el incendio ocurrió en el primer piso de La Soldadera y este habría consumido una parte del restaurante, sin embargo, la ofrenda y las calaveras quedaron intactas.

La Soldadera: Explotó restaurante cercano al Monumento a la Revolución (Captura / @MLopezSanMartin)

Ofrenda y calaveritas quedan intactas tras incendio en restaurante ‘La Soldadera’ de CDMX

El restaurante La Soldadera es conocido por adornar sus mesas exteriores de una forma peculiar, ya sea con las imágenes de cantantes como José José o algo representativo de la época.

Por la temporada, La Soldadera tenía calaveras decorativas sentadas que simulan estar tomando en una mesa y estás quedaron intactas tras el incendio registrado la noche del 24 de octubre.

Un usuario en redes sociales compartió un video en el que se observan a las calaveras sin ningún tipo de daño, al igual que la ofrenda que se instaló en la entrada del restaurante.

Incendio en restaurante La Soldadera (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que este incendio en La Soldadera del Monumento a la Revolución se dio por la explosión de un tanque de gas en el sistema de aire acondicionado del restaurante.