La mañana de este martes, se registró un incendio en una fábrica de colchones y salas en la colonia Hank González, Ecatepec, el cual ya ha sido controlado por más de 100 bomberos de distintos municipios, con el apoyo de la Ciudad de México, policías y elementos de la Secretaría de Marina y Protección Civil.

Incendio en Ecatepec es controlado

El siniestro se registró en un inmueble de cuatro niveles y un anexo superior de aproximadamente 500 metros cuadrados de construcción. Debido al incendio, cerca de 500 habitantes fueron evacuados como medida preventiva.

Bomberos de Ecatepec y municipios vecinos controlan incendio en fábrica de colchones (Cortesía)

Asimismo, se reportó que una bombera sufrió intoxicación por inhalación de humo y fue trasladada al hospital para recibir la atención adecuada.

De acuerdo con los reportes, en el interior de este edificio se elaboraban salas y colchones, por lo que había diversas cantidades de materiales como hule espuma y químicos.

Por otra parte, autoridades locales de la CFE solicitaron la suspensión temporal del suministro eléctrico para evitar riesgos.

Los vulcanos de Ecatepec, Tlalnepantla, Acolman y Ciudad de México trabajaron de manera conjunta para controlar el fuego. Por el momento, la zona permanece bajo cerco de seguridad de casi un kilómetro, y los bomberos continúan retirando escombros para evitar que el incendio se reavive.

Además, el servicio del Mexicable fue suspendido temporalmente y las labores de remoción de materiales se realizan con estrictas medidas de seguridad para proteger a la población.