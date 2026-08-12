La Merced tendrá nueva Utopía: Clara Brugada transformará Plaza Merced 2000

Clara Brugada dio a conocer que La Merced tendrá una nueva Utopía, pues se transformará el espacio abandonado de la Plaza Merced 2000, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante un recorrido, la jefa de Gobierno de la CDMX señaló que el predio dispone de un área libre de 17 mil metros cuadrados que podría destinarse a la instalación de la Utopía.

“Tenemos ocupada la primera planta, o sea la planta baja; y tenemos 17 mil metros cuadrados desocupados, para servicios de todas las personas que trabajan, habitan, pasan, transitan por La Merced”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Brugada afirmó que este nuevo espacio tendrá como objetivo brindar servicios a quienes trabajan en el corazón del Mercado de la Merced y en sus alrededores.

Plaza Merced 2000 (Especial)

Plaza Merced 2000 será una nueva Utopía y uno de los mercados será remodelado

Luego de casi 26 años de haber sido inaugurado y abandonado, la jefa de Gobierno Clara Brugada reveló que la Plaza Merced 2000 será una nueva Utopía para el disfrute de los vecinos.

Asimismo, informó que se realizarán trabajos de remodelación en uno de los mercados de La Merced, para convertirlo en un modelo de mercado público en la CDMX.

“No sólo los 17 mil metros cuadrados que vamos a intervenir para una Utopía, sino la intervención de uno de los mercados de La Merced, para transformarlo como un modelo de mercado público en la Ciudad de México”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Actualmente, hay más de 15 Utopías en funcionamiento en la CDMX, por lo que la Utopía de La Merced podría convertirse en la número 16 de un total de 100 que se planea construir en toda la ciudad.

Invierten 40 millones de pesos en nueva instalación eléctrica

Durante el mismo recorrido, Clara Brugada dio a conocer que se invirtieron 40 millones de pesos para renovar el sistema eléctrico de la nave menor de La Merced.

Además, indicó que próximamente se darán a conocer nuevas estrategias para mejorar la economía popular de la zona.

“Pronto estaremos dando a conocer estas estrategias, estos proyectos, que tenemos para el corazón económico popular, que es La Merced”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX