La actriz Alejandra Ávalos acusa a Morena de intentar quitarle el inmueble que les rentaba en la colonia Roma, en la Ciudad de México (CDMX).

En entrevista con Aristegui Noticias, Alejandra Ávalos denunció que militantes de Morena , a quienes rentó su domicilio ubicado en la colonia Roma desde 2016, intentan despojarla del inmuebl e.

Acorde a lo señalado, las condiciones del arrendamiento habrían cambiado en 2020, tras la llegada de Francisco Javier Caviere como nuevo secretario de Finanzas del partido.

Posterior a ello, Morena intentó que Ávalos firmará un contrato “leonino” y perdiera sus derechos como arrendadora, luego su casa fue invadida por militantes a manera de protesta, vandalizaron y destruyeron las instalaciones.

Actualmente Morena debe un año de renta, dos años de servicios de agua y luz, y amenazó a la actriz con irse a juicio y dejarla sin casa.

Alejandra Ávalos denuncia a Morena, militantes destrozaron su casa

Alejandra Ávalos compartió que desde 2016 rentó el inmueble ubicado en la colonia Roma para el uso de oficinas del entonces movimiento nacional; la mujer y su padre, de quien era el domicilio, accedieron a realizar el cotrato de arrendamiento a Alejandro Esquer.

Según señala Ávalos, durante los tres años que estableció en un principio el contrato, Morena cumplió con las clausulas, pagos y estatutos acordados.

Al llegar a 2019, el contrato culminó, no obstante, Esquer ya era secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y no existía secretario de Finanzas, por lo que se pospuso la firma de un nuevo convenio y las condiciones de arrendamiento siguieron como las acordadas al principio.

No obstante, tras la llegada de Fracisco Javier Caviere y luego de los intentos de Ávalos para realizar un nuevo acuerdo, los militantes de Morena señalaron a la mujer que ya no aceptarían su contrato y que ellos redactaron el propio.

Tras revisar el documento, Alejandra Ávalos notó que dicho contrato era “absolutamente leonino, con cláusulas imposibles para cualquier dueño de una propiedad”, por lo que se negó a firmarlo y sugirió el cambio de algunos puntos.

Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo, por lo que las condiciones de renta siguieron como las establecidas en 2016 hasta enero de 2022, que dejaron de pagar la renta.

Alejandra Ávalos denuncia a Morena por no desalojar su inmueble (especial)

Alejandra Ávalos acusa que militantes de Morena vandalizaron su inmueble

Según relató la también cantante, sus preocupaciones crecieron cuando en febrero de 2021 militantes de Morena de diferentes partes de México tomaron su inmueble como forma de protesta por el nombramiento de Mario Delgado como líder nacional del partido.

La toma del inmueble se habría realizado de manera pacífica, sin embargo, después aparecio un grupo antagónico de los manifestantes y vandalizaron su casa, lanzaron bombas molotov y destruyeron puertas y ventanas.

Entonces, tras la llamada de un abogado de Morena que trato de explicar la situación, el partido habría presionado a Alejandra Ávalos para que firmará el contrato armado por ellos.

Ante la negativa, la amenazaron con que “se olvidara” de su casa , pues depositarían las llaves en un juzgado y tendría que pelear su posesión “10, 15 o 20 años”.

Alejandra Ávalos denuncia a Morena por no desalojar su inmueble (especial)

Pleito legal con Morena, Alejandra Ávalos quiere que AMLO interceda

Ante la amenaza de los abogados de Morena, Alejandra Ávalos se asesoró de manera legal e interpuso una demanda, en donde exigía el desalojo inmediato del inmueble , además del pago de la renta y los servicios atrasados.

En respuesta, la actriz recibió una contrademanda de Morena, en donde se calificó como afectado por un presunto despojo de personas que no reconoce como militantes de su partido, y exigió la devolución del pago de todas las rentas realizadas a Avalos.

En ese sentido, Alejandra Ávalos consideró que se trata de un abuso de autoridad por parte de Morena, pues el partido no denunció la opucación ilegal desde que ocurrió, sino hasta que fue demandado.

Por ello, Alejandra Ávalos dijo que espera que la situación llegue hasta oídos de AMLO, pues pretende llegar a un acuerdo pacífico con el partido.