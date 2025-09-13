Juez Noe Abarca Munguía habría usado ChatGPT para sus propuestas como candidato en elecciones Poder Judicial

El juez electo, Noe Abarca Munguía, se señalado de utilizar la herramienta ChatGPT para elaborar sus propuestas como candidato en las pasadas elecciones Poder Judicial 2025.

Esto tras darse a conocer el documento de propuestas que utilizó al registrarse, el cual contendría comentarios realizados por ChatGPT, herramienta de Inteligencia Artificial (IA).

No obstante, al aprobarse su candidatura, usuarios cuestionan si los Comités de Evaluación revisaron realmente el perfil presentado con ese documento.

En redes sociales se dio a conocer el documento de presentación del juez electo, Noe Abarca Munguía, el cual revelaría que habría usado ChatGPT para la elaboración de sus propuestas como candidato en las elecciones Poder Judicial 2025.

Dicho documento, el cual se encuentra en el Sistema de Registro de Candidaturas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues un texto que indica instrucciones de ChatGPT.

Frases como “Dijiste: con mas texto” y “ChatGPT dijo:”, son visibles dentro del texto que lleva por título " ¿Cuál es su visión acerca de la impartición de justicia y sus propuestas de mejora? “.

