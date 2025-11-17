Juana María Pedroza Casquera, concejal en Iztapalapa por el Distrito 24, presentó su primer informe de actividades en la explanada de la alcaldía, donde expuso ante habitantes de la demarcación las acciones emprendidas desde que asumió el cargo en octubre del año pasado.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, reconoció el trabajo de Pedroza en esta zona clave de la capital, destacando su labor en la difusión y defensa del presupuesto participativo, instrumento mediante el cual Iztapalapa será la alcaldía con mayor asignación de recursos para 2026.

Juana María Pedroza y su compromiso con la ciudadanía

Juana María Pedroza destacó su compromiso con la gestión ciudadana, tras realizar recorridos por las colonias del Distrito 24 para atender las inquietudes vecinales, donde sobresalieron demandas por mayor suministro de agua y más seguridad.

Como presidenta de la Comisión de Cultura, impulsó más de 40 eventos culturales enfocados en promover la riqueza histórica y turística de Iztapalapa.

Asimismo, llevó a cabo la difusión de las fiestas patronales de Mexicalzingo, Magdalena Atlazopa y los barrios de San Pedro, La Asunción, San Ignacio, San Lucas y Apatlaco.

Defensa del presupuesto participativo en Iztapalapa

La concejal señaló que una de sus prioridades ha sido la defensa del presupuesto participativo. Por ello, propuso que en 2025 se someta a votación el recurso destinado para 2026, con el fin de contar con mayor tiempo para ejercer ambos presupuestos.

Explicó que esta medida permitirá optimizar licitación, ejecución y supervisión de obras, garantizando que los proyectos respondan a las necesidades prioritarias de la comunidad.

Juana Maria Pedroza también resaltó que ha realizado recorridos en más de 31 colonias de los distritos 24 y 29, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo el presupuesto participativo como herramienta de justicia territorial.

Durante el encuentro estuvo presente Mucio Hernández Guerrero, director de Gobierno y Seguridad Ciudadana, quien en representación de la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, destacó la disposición de la concejal para trabajar sin distinción política y su labor para promover las tradiciones y puntos emblemáticos de la demarcación.

Al informe también asistieron la diputada local panista Laura Álvarez, el director ejecutivo de Cultura de Iztapalapa, Roberto Durán, así como integrantes del Concejo.