La plataforma de streaming Netflix junto a la Secretaría de Cultura de CDMX han confirmado concierto Juan Gabriel en el Zócalo capitalino.

Proyección que se trata del primer concierto en el Palacio de Bellas Artes, el cual fue grabado en 1990 por Juan Gabriel, precisó Netflix.

Este concierto de Juan Gabriel en el Zócalo será totalmente gratis y tendrá la proyección el próximo sábado 8 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Mismo concierto que marcó un hito, pues Juan Gabriel fue el primer cantantes de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes con orquesta de más de 100 músicos.

Asimismo, la Secretaría de Cultura de CDMX precisó que la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo incluirá imágenes inéditas.

Mismas imágenes inéditas del Divo de Juárez que forman parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero.

¡Es de mi agrado invitarles a una noche muy especial! 🤩



Netflix presenta la proyección en el Zócalo del ✨PRIMER✨ concierto que ofreció Juan Gabriel en Bellas Artes (1990). ❤️ La cita es el sábado 8 de noviembre a las 8:00 pm, en la Ciudad de México. pic.twitter.com/VpkBOIPbmp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 21, 2025

Juan Gabriel también tendrá exposición fotográfica en la CDMX

Además de la proyección del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en el Zócalo, el Divo de Juárez tendrá exposición fotográfica en la CDMX.

Pues como parte del homenaje a Juan Gabriel, se tendrá material fotográfico nunca antes visto en varios puntos de la capital del país.

Por lo que en la estación de metro Bellas Artes se tendrá material fotográfico nunca antes visto a partir del 27 de octubre.

Mientras que del jueves 30 de octubre estas fotos exclusivas, las podrás ver en el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana Cazadora.