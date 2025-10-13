Después de 6 años de ausencia, One-Punch Man temporada 3 regresa a Netflix por lo que te decimos la guía de capítulos y sus fechas de estreno.
One-Punch Man temporada 3 trae de vuelta a Saitama y a los nuevos peligros que deberá enfrentarse y podrás verlo a través de Netflix.
¿Cuándo sale One-Punch Man temporada 3?
Netflix ya reveló la fecha de estreno de One-Punch Man temporada 3, y de acuerdo con la información, sus capítulos estarán saliendo de manera semanal.
Cada episodio de One-Punch Man temporada 3 saldrá los domingos, y el primero ya fue estrenado el pasado 12 de octubre y tendrá un total de 12 capítulos.
Por lo que así queda el calendario y las fechas de estreno de One-Punch Man temporada 3 en Netflix:
- Capítulo 1 de One-Punch Man temporada 3 - 12 de octubre
- Capítulo 2 de One-Punch Man temporada 3 - 19 de octubre
- Capítulo 3 de One-Punch Man temporada 3 - 26 de octubre
- Capítulo 4 de One-Punch Man temporada 3 - 2 de noviembre
- Capítulo 5 de One-Punch Man temporada 3 - 9 de noviembre
- Capítulo 6 de One-Punch Man temporada 3 - 16 de noviembre
- Capítulo 7 de One-Punch Man temporada 3 - 23 de noviembre
- Capítulo 8 de One-Punch Man temporada 3 - 30 de noviembre
- Capítulo 9 de One-Punch Man temporada 3 - 7 de diciembre
- Capítulo 10 de One-Punch Man temporada 3 - 14 de diciembre
- Capítulo 11 de One-Punch Man temporada 3 - 21 de diciembre
- Capítulo 12 de One-Punch Man temporada 3 - 28 de diciembre
Los capítulos de One-Punch Man temporada 3 se estrenan en Japón a las 23:45 horas, hora local por lo que, en el caso de México, estos podrán verse a las 8:45 am hora CDMX.
One-Punch Man temporada 3 podrá verse a través de la plataforma de Netflix; aunque también podrá verse en:
- Crunchyroll
- Hulu
En el caso de México y Latinoamérica, cabe recordar que las dos primeras temporadas de One-Punch Man, están disponibles en Netflix; así como su episodio recopilatorio de estas 2 temporadas estrenado el pasado 5 de octubre.