Las declaraciones y boicot de Elon Musk a Netflix han tenido un resultado negativo para la plataforma de streaming, la cual ha perdido 15 mil millones de dólares en dos días.

Tras el llamado de Elon Musk a la cancelación de Netflix, la empresa reportó caídas en la bolsa por días consecutivos, lo que se tradujo en las mencionadas pérdidas millonarias.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix cae en la bolsa por culpa de Elon Musk

De acuerdo con los reportes financieros de este inicio de octubre de 2025, Netflix cayó un 2% en el valor de sus acciones el miércoles 1, y otro 2% en jueves 2; horas después de las declaraciones de Elon Musk en su contra.

En total, Netflix ha perdido 15 mil millones de dólares en su valor en solo 2 días por culpa de la iniciativa de Elon Musk en su contra.

Curiosamente, no se ha mencionado si el boicot del dueño de Tesla también tuvo repercusión en sus suscriptores, pues lo que pedía es que se diera una cancelación masiva en el servicio.

Asimismo Netflix no ha hecho ninguna declaración al respecto de lo sucedido, ni de la pérdida del valor en sus acciones ni del boicot orquestado por Elon Musk.

Acciones de Netflix a la baja (captura de pantalla)

¿Por qué Elon Musk inició un boicot contra Netflix?

El boicot de Elon Musk contra Netflix, que ha causado 15 mil millones de dólares en pérdidas, inició tras una crítica a la serie animada “Dead End: El parque del terror”, la cual cuenta con personajes LGBT.

Elon Musk señaló que este show, así como otros de Netflix en general, impulsan una agenda transgénero en los niños, algo que considera indebido; debido a esto publicó un mensaje en X que decía "Cancela Netflix por la salud de tus hijos“.

Lo anterior además fue para apoyar la campaña de la cuenta conservadora “Libs of TikTok” en contra de Netflix y sus políticas de diversidad.

A lo cual se sumaron acusaciones en contra del creador de “Dead End: El parque del terror” y sus seguidores, quienes supuestamente celebraron e hicieron toda clase de cometarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.