Un nuevo documental está por ser lanzado en Netflix en torno a la vida de Selena Quintanilla; sus hermanos A.B. Quintanilla III y Sujete Quintanilla, son productores ejecutivos del material.

En esta nueva mirada a la vida de la Reina del Tex-Mex, “Selena y Los Dinos: un legado de familia” promete revelar imágenes y videos nunca antes vistos por el público.

¿Cuándo se estrena “Selena y Los Dinos: un legado de familia” en Netflix?

El nuevo documental de Selena Quintanilla y familia se enfocará en el ascenso de la banda como un fenómeno de la música texana.

El material inédito podrá disfrutarse en la plataforma de streaming a partir del próximo lunes 17 de noviembre de 2025.

“Selena y Los Dinos: un legado de familia” se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2025

Una de las razones por las que el nuevo documental de “Selena y Los Dinos: un legado de familia” ha generado grandes expectativas fue su estreno en el Festival de Cine de Sundance en 2025 en enero pasado.

En este encuentro anual de cine suelen tener proyección toda clase de proyectos que incluyen largometrajes, documentales, cortometrajes y contenido episódico.

“Selena y Los Dinos: un legado de familia” fue galardonada en el festival con el Premio Especial del Jurado de Documental Estadounidense por Narrativa de Archivo.

Esto sumado al hecho de que la cantante y la banda se convirtieron en un fenómeno cultural que perdura hasta la actualidad.

Motivos por los cuales el nuevo documental de Netflix promete un viaje para los fans de antaño de Selena Quintanilla y un puente de conexión con las nuevas generaciones.