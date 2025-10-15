Nadie nos vio partir es la nueva serie mexicana de Netflix, la cual está basada en un caso real en México, como muchas otras obras que se han realizado últimamente.

En el caso de Nadie nos vio partir de Netflix, se inspira en el libro de Tamara Trottner, donde ella cuenta cómo fue víctima de secuestro por parte de su padre en la década de los 60’s.

Nadie nos vio partir (Netflix)

El caso real detrás de Nadie nos vio partir de Netflix

Nadie nos vio partir de Netflix es una ficción del secuestro real de Tamara Trottner y su hermano, Isaac, por parte de su padre, Leo.

De acuerdo con lo que narra Tamara Trottner en el libro homónimo de Nadie nos vio partir, todo sucedió en la década de los 60’s en México.

Su padre, Leo, con ayuda de Samuel, padre de Leo y abuelo de Tamara, consolidaron un plan para sacarla a ella y su hermano de México como “castigo” para su madre.

Pues esta, de nombre Valeria, tenía una relación en secreto. Tras descubrirse esto, Leo toma a Tamara y su hermano, y los lleva a Francia, sin avisarle a su esposa.

Leo crea una narrativa donde Valeria tenía problemas psicológicos y no quería ver a su hija e hijo; a pesar de que esta comenzó a buscar a su familia tras este secuestro.

Durante más de un año Valeria, sus padres y demás familiares, recurrieron a toda clase de demandas, juicios, autoridades e investigadores privados para encontrar a los niños y su padre.

Cada que Valeria daba con estos, el padre automáticamente los movía a otro país, yendo de Francia a Sudáfrica y de ahí a Israel, para después regresar a México.

Tamara señala que la ayuda gubernamental fue poca, pues en esa época, no había leyes que prohibiera que uno de los padres se llevara a los hijos sin avisar a la otra parte.

Todo terminó cuando un juez determina que Tamara y su hermano deben de regresar junto a su madre; algo que logran tras tiempo ocultos en México y gracias al aviso de una persona que reconoció a los niños.

Nadie nos vio partir (Netflix)

¿Qué pasó después del caso de Nadie nos vio partir de Netflix?

En el libro de Nadie nos vio partir, Tamara Trottner señala que aunque le creyó a su padre y llegó a odiar a su madre, tras enterarse de la verdad, ella y su hermano se distanciaron de su familia paterna.

Esto mismo se muestra en Nadie nos vio partir de Netflix, donde Tamara y su hermano pierden contacto con su padre por varios años.

De hecho no volvió a hablar con su padre hasta la muerte de su abuelo, Samuel, aunque la relación se mantuvo distante.

Asimismo se señala que su padre fue procesado por las autoridades, aunque no se menciona en qué terminó el caso ni se detalla la condena.