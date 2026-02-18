En el marco del Primer Simulacro Metropolitano 2026, la Alcaldía Iztacalco realizó su primer simulacro, en coordinación con la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 grados.

En la sede de la alcaldía se instaló una sala de crisis para dar seguimiento al ejercicio; por su parte, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes encabezó la evaluación, donde estuvo acompañada por Manuel Zepeda Mata, representante del gobierno capitalino en materia de emergencias.

Simulacro en Iztacalco incluyó colapso de edificios

El ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional y percepción intensa en el Valle de México. Como parte del escenario, se planteó el colapso de cuatro edificios en una unidad habitacional en la colonia Agrícola Oriental, con saldo simulado de 13 personas lesionadas y dos fallecidas.

Iztacalco fortalece coordinación y cultura de prevención ante sismos (cortesía)

Durante la práctica se activaron los protocolos de emergencia y el Sistema de Comando de Incidentes (SCI); asimismo, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Policía Auxiliar y corporaciones de seguridad local, quienes realizaron labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, apuntalamiento y extracción de víctimas.

“Parte de la prevención también es que, como autoridades, tengamos personal capacitado y competente ante una emergencia como esta. Por ello, reconozco el trabajo de Protección Civil de nuestra alcaldía y agradezco a SEDENA, Policía Auxiliar, Bomberos de la Ciudad de México y Policía de sector, porque en una emergencia todas y todos tenemos que saber qué hacer para poder ayudar de manera efectiva a la población. Estos simulacros nos sirven para hacer conciencia, aprender y prevenir” Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco

Las autoridades informaron que se desplegaron brigadas en los 47 cuadrantes de la demarcación. El sector Pantitlán mantuvo apoyo externo para no interferir con los servicios de emergencia en la zona del derrumbe hipotético.

La alcaldesa destacó que estos ejercicios permiten fortalecer la preparación del personal y generar conciencia entre la población; además, subrayó que, al contar con los protocolos claros y con capacitación constante, se previenen accidentes y se actúa con eficacia ante cualquier emergencia.

El simulacro contó con la participación voluntaria de vecinas y vecinos, lo que dio mayor realismo a las maniobras. Con este tipo de acciones, Iztacalco refuerza la coordinación institucional y promueve la preparación comunitaria para salvaguardar vidas y bienes ante situaciones de riesgo.