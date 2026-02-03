Como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la permanencia escolar, este martes se llevó a cabo la entrega de más de 4 mil 200 tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” en Iztacalco.

Cada beneficiario recibirá un apoyo económico de mil 900 pesos de manera bimestral, además de un pago retroactivo de 5 mil 700 pesos, correspondiente a periodos anteriores, con el objetivo de garantizar que las y los alumnos cuenten con el respaldo completo desde su incorporación al programa.

Beca Rita Cetina fortalece la permanencia escolar en Iztacalco

Durante el evento, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, subrayó el impacto social del programa y destacó que estos apoyos económicos llegan directamente a quienes más lo necesitan, contribuyendo a que niñas, niños y adolescentes puedan continuar y concluir sus estudios.

Gobierno federal entrega apoyos de la Beca Rita Cetina a estudiantes de Iztacalco (Cortesía)

Asimismo, Arturo Romeo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, señaló que la Beca Rita Cetina responde a una visión de justicia social, al ser un apoyo universal, sin condicionamientos, que busca evitar que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo para el desarrollo educativo.

Por su parte, representantes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar señalaron que el programa es una herramienta clave para fortalecer la permanencia escolar en nivel básico, al ofrecer un respaldo constante que permite a las familias enfrentar gastos relacionados con la educación, como transporte, materiales y alimentación.

Gobierno federal entrega apoyos de la Beca Rita Cetina a estudiantes de Iztacalco (Cortesía)

Finalmente, Daniel Magaña Montiel, jefe de la Sede Auxiliar de la Representación Estatal en la Ciudad de México, destacó que el proceso de entrega se realiza bajo criterios de transparencia, orden y atención directa, brindando orientación a madres, padres y tutores para facilitar el acceso a los apoyos y resolver dudas sobre el funcionamiento del programa.

La Beca Rita Cetina junto con la Beca Benito Juárez, forma parte del sistema de apoyos educativos del Gobierno de México, diseñado para acompañar a las y los estudiantes desde la educación básica hasta niveles superiores, reafirmando el compromiso del Estado con la educación como un derecho garantizado.