Con el objetivo de mejorar la seguridad, la Alcaldía Iztacalco, encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz, implementó un operativo de manera permanente, donde participaron elementos de la Policía Auxiliar de la demarcación con patrullaje a pie y en los perímetros de Tlacotal, Iztaccíhuatl y Pantitlán.

Gracias a esta estrategia, el personal de seguridad logró más de mil 200 vinculaciones de ciudadanos, se atendieron 36 llamados a través de Base Plata y se efectuaron 95 remisiones de personas en actitud inusual durante recorridos preventivos. De igual manera, se registró una remisión al MP por el delito de violencia familiar y otra al Juzgado Cívico.

Operativos interinstitucionales fortalecen la prevención del delito en Iztacalco

Como parte de los operativos, se realizaron recorridos nocturnos, inspecciones a motocicletas y el retiro de ocho chelerías en el mercado Apatlaco, con el objetivo de prevenir delitos. Asimismo, se reportaron cuatro remisiones por tirar basura, dos por mal uso de la vía pública y tres al MP por usurpación de funciones, daños a la propiedad y violencia familiar.

Autoridades de Iztacalco mantienen vigilancia permanente para prevenir delitos y faltas administrativas (Cortesía)

Por otra parte, en Viaducto se realizó la recuperación de un espacio público, donde se recolectó una tonelada de basura. Mientras que en el Sector Iztaccíhuatl se realizaron 550 visitas domiciliarias y 150 revisiones a comercios, manteniendo 34 chats vecinales activos.

Con el Operativo Relámpago se realizaron 20 revisiones, 17 motocicletas enviadas al depósito, 18 infracciones, siete remisiones por el programa Conduce sin Alcohol.

Gobierno de Iztacalco mantiene vigilancia permanente y proximidad social

En Pantitlán se llevaron a cabo 10 operativos conjuntos, seis con Policía Auxiliar y cuatro con Marina y Guardia Nacional, donde se logró la remisión al MP de cinco personas y una al Juez Cívico. Además, en materia de vialidad se realizaron 20 revisiones, siete traslados al depósito y siete infracciones. Al mismo tiempo, se hicieron 480 visitas domiciliarias y 70 a comercios, manteniendo 11 chats vecinales y ampliando la cobertura a 23 planteles del dispositivo Regreso a Clases enero 2026.

Mientras que en Tlacotal se logró la remisión de dos personas al MP y cuatro al Juzgado Cívico. Además, se aseguraron dos motocicletas y se aplicaron cinco infracciones. De igual manera, se retiró una chelería en la colonia Juventino Rosas, y se realizaron 61 visitas domiciliarias y 21 a planteles educativos, manteniendo cobertura en los eventos masivos en el Palacio de los Deportes y en el Estadio Harp Helú.

Con estas acciones, el gobierno de Lourdes Paz mantiene su compromiso de tener de manera permanente los operativos en Iztacalco, con el objetivo de prevenir delitos y mantener el orden dentro de la alcaldía para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.