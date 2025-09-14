En alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), se llevó a cabo un cateo en inmuebles que eran utilizados como bodegas e invernaderos secretos de marihuana, pertenecientes a la Familia Michoacana.

Los invernaderos de marihuana de la Familia Michoacana estaban ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.

Cuatro hombres fueron detenidos en estos cateos, entre los que se encuentra Sergio Cano Correa, alias ‘El D3’ y líder de una la célula delictiva.

Invernadero secreto de marihuana en CDMX: Aseguran más de mil plantas

La SSC-CDMX indicó que en el cateo en Iztacalco, las autoridades aseguraron un inmueble que fungía como un invernadero con mil 153 plantas de marihuana.

Asimismo, fueron decomisadas dos bolsas con hierba, una bolsa con polvo color amarillo, artículos utilizados para la producción y almacenamiento de drogas.

En un inmueble que fungía como bodega en la alcaldía Benito Juárez, fueron encontrados 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

En cuanto a la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades no especificaron qué se encontró en el o los inmuebles cateados.

Como parte del mismo operativo también fueron asegurados cartuchos útiles y un vehículo.

La dependencia señaló que el despliegue operativo se realizó de forma coordinada y simultánea en la que se intervinieron los inmuebles en las tres mencionadas alcaldías.

Detienen a cuatro personas por invernaderos de marihuana en CDMX (Especial)

¿Quiénes son los detenidos por invernaderos secretos de marihuana en CDMX?

Autoridades federales y estatales información sobre la detención de cuatro hombres, uno de ellos considerado como el líder de la célula delictiva ligada a la Familia Michoacana, a los invernaderos de marihuana y narco bodegas.

Los detenidos, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, fueron identificados como:

Sergio ‘N ’, alias ‘D3′ y líder de la célula delictiva, de 33 años;

’, alias ‘D3′ y líder de la célula delictiva, de 33 años; Patricio ‘N’ , alias ‘Smog’, de 41 años;

, alias ‘Smog’, de 41 años; Paolo ‘N’ , de 27 años;

, de 27 años; Francisco ‘N’, de 34 años

De acuerdo con la investigación, la célula criminal mantenía presencia en las alcaldías de CDMX: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan y Tláhuac, además de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl del Estado de México. También en Guerrero y Sinaloa.

Los inmuebles cateadas quedaron sellados y asegurados por autoridades.