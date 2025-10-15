Brandon Zariñan es un joven actor que está acaparando titulares por su enamoramiento hacia Felicia Mercado.

Esto ha generado múltiples críticas, más que nada por la marcada diferencia de edad de 44 años que hay entre ambos.

¿Quién es Brandon Zariñan?

Brandon Zariñan es un joven actor que alcanzó reconocimiento tras su participación en el reality show Abandonados, la ruta del dragón.

Dentro de la televisión, cuenta con breves apariciones en programas como Venga la Alegría.

Brandon Zariñan (Instagram | Brandon Zariñan)

Del mismo modo, Brandon Zariñan cuenta con pequeñas participaciones en telenovelas mexicanas.

Previo a la actuación, el joven incursionó primero en el mundo del modelaje.

¿Cuántos años tiene Brandon Zariñan?

Se sabe que Brandon Zariñan tiene 26 años de edad.

¿Quién es la pareja actual de Brandon Zariñan?

Aunque no han confirmado tener una relación de manera oficial, Brandon Zariñan ha expresado abiertamente su interés por Felicia Mercado.

¿Qué signo zodiacal es Brandon Zariñan?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Brandon Zariñan.

¿Quiénes son los hijos de Brandon Zariñan?

Brandon Zariñan no tiene hijos.

¿Qué estudió Brandon Zariñan?

Se sabe que Brandon Zariñan cuenta con una acreditación de la Asociación Nacional de Actores.

¿En qué ha trabajado Brandon Zariñan?

Brandon Zariñan se presenta en sus redes sociales como un artista, debido a que también ha probado suerte en la música y en la actuación.

Brandon Zariñan habla de su relación con Felicia Mercado

Fue en entrevista para TVNotas que Brandon Zariñan habló de la relación entre él y la actriz Felicia Mercado.

Por lo que contó, fue él quien dio el primer paso en su conquista por la actriz, admitiendo estar muy enamorado.

Ante las críticas, Brandon Zariñan contó una historia de su niñez, cuando en la primaria se enamoró de su maestra de inglés.

Incluso, reconoció que Felicia Mercado le puso un alto desde el principio, precisamente por la diferencia de edad.

Sin embargo, la insistencia parece haber dado frutos, pue han estado circulando fotos de ambos compartiendo una cena y momentos en privado.

El propio Brandon Zariñan contó que ya se han besado, aunque Felicia Mercado no ha dado declaraciones al respecto.