Una fuerte explosión en una fábrica de solventes de la colonia La Reserva, en León, Guanajuato, movilizó a cuerpos de emergencia la tarde del miércoles 18 de febrero de 2026.

El incendio, que inició alrededor de las 17:00 horas en una planta dedicada a la elaboración de pegamento para calzado, se intensificó tras la detonación de un contenedor con químicos inflamables.

Bomberos y autoridades trabajaron cerca de ocho horas para sofocar las llamas, evacuando a 60 personas de manera preventiva. El saldo fue blanco en víctimas, pero con graves daños materiales.

De acuerdo con reportes preliminares, la fábrica —dedicada a la elaboración de pegamento para calzado— comenzó a incendiarse alrededor de las 17:00 horas.

Minutos después, uno de los contenedores con solventes químicos habría explotado, lo que intensificó el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al material inflamable almacenado en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, junto con bomberos y personal de Protección Civil, trabajaron de manera ininterrumpida para sofocar el incendio.

En las labores participaron:

Protección Civil municipal

Policía Vial

Autoridades estatales

Protección Civil del Estado

Personal de San Francisco del Rincón

SAPAL

CFE

Daños materiales tras explosión en fábrica de León

Medios locales informaron que, debido a la intensidad del fuego, colapsaron tres naves con techumbre de lámina y se registraron daños estructurales en al menos dos naves aledañas.

En redes sociales circularon diversos videos que muestran la magnitud de la explosión, visible desde varios kilómetros a la redonda.

Evacúan a 60 personas tras explosión en Guanajuato; reportan saldo blanco

Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, de manera preventiva fueron evacuadas aproximadamente 60 personas, entre trabajadores de la fábrica y vecinos de la zona.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas, por lo que el incidente dejó saldo blanco en términos de víctimas.