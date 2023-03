Un incendio en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc, dejó saldo de dos personas muertas y alrededor de otras 70 evacuadas.

Pese a que de forma inicial se dio a conocer que no había personas lesionadas por el incendio en Buenavista, minutos más tarde, las autoridades confirmaron dos muertos por el siniestro.

El reporte del incendio se registró minutos después de las 19:00 horas de este martes 28 de marzo. Se trata de un predio ubicado en la esquina de Carlos J. Meneses y Juan Aldama en donde vivían personas en situación de calle.

Ante ello, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evacuaron a cerca de 70 personas del inmueble.

Bomberos logran sofocar el incendio en colonia Buenavista; Fiscalía de la CDMX ya investiga los hechos

Tras alrededor de cinco horas y media de labores, el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que el incendio en la colonia Buenavista fue sofocado en su totalidad.

De acuerdo con los reportes, las llamas alcanzaron una altura estimada de 3 metros. Y es que en el lugar se quemaron una gran cantidad de construcciones de madera.

“Informamos que en el lugar se queman construcciones de madera en gran cantidad, no se reportan lesionados”, escribió el cuerpo de Bomberos en su cuenta de Twitter a las 19:26 horas.

Sin embargo, tan sólo unos minutos más tarde, Protección Civil confirmó la muerte de dos personas que se encontraban al interior del predio incendiado.

La Fiscalía de la CDMX indicó que ya abrió una carpeta de investigación para conocer las causas que dieron origen al incendio que terminó por quitarle la vida a dos personas.

Detalló que al lugar llegaron agentes ministeriales, peritos, agentes de la Policía de Investigación y células de atención a víctimas.

Iniciamos una investigación del incendio en un predio ubicado en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en el que lamentablemente dos personas perdieron la vida. Agentes ministeriales, peritos, @PDI_FGJCDMX y células de atención a víctimas trabajan en el lugar. pic.twitter.com/dgjgBrpnLp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 29, 2023

Sandra Cuevas culpa a vecinos por incendio en Buenavista: “Yo no les dije róbense el predio y cuélguense de la luz”

La alcaldesa Sandra Cuevas llegó al lugar del incendio en la colonia Buenavista que dejó dos personas muertas y recalcó que el predio estaba invadido por “gente de Morena”.

A su llegada, Sandra Cuevas fue recibida con gritos como: “no hace nada” y otros reclamos por parte de los damnificados, quienes acusaron que han sido ignoradas sus peticiones para mejorar su vivienda.

En respuesta, la funcionaria culpó a los daminificados de provocar el incendio, por invadir el predio y “colgarse” de la luz de forma irregular.

“No se vale que vamos llegando y empiezan con mentadas de madre cuando ustedes son los responsables, yo no les dije róbense el predio, yo no les dije cuélguense de la luz. Discúlpenme, entonces, no me pueden venir a mi a gritar ‘no atiende’. Si alguien está trabajando todos los días, 20 horas al día soy yo”, reprendió Sandra Cuevas.

Dijo que se brindarán los servicios funerarios a las dos personas fallecidas y que se instalará un campamento para las personas afectadas.