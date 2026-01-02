Un hombre adulto mayor murió debido a un incendio que se registró en inmediaciones de la colonia Apatlaco, Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), en pleno Año Nuevo.

De acuerdo con la información que se ha difundido, el incendio se desarrolló al interior de un departamento que se ubica cerca del cruce de Eje 5 Sur y Callejón Dibujantes.

Incendio en Año Nuevo dentro de departamento de Apatlaco, Iztapalapa, deja un muerto

Un saldo de un hombre muerto, fue el que dejó un incendio que se desarrolló en pleno Año Nuevo, dentro de un departamento ubicado en la colonia Apatlaco, Iztapalapa.

En torno a los hechos, reportes establecen que la víctima de la conflagración se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del inmueble, cuando comenzaron a avanzar las llamas dentro del mismo.

Muere hombre de 65 años por #incendio en casa habitación ubicada en Callejón Dibujantes, colonia Apatlaco, #iztacalco pic.twitter.com/5ebkRfJqbY — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) January 1, 2026

Debido a lo anterior, el hombre de quien se ha señalado de forma preliminar, se trataba de un adulto mayor, no se percató de inmediato del incendio y no pudo maniobrar para escapar del fuego.

Hasta el departamento ubicado en el cruce de Eje 5 Sur y Callejón Dibujantes, se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes se movilizaron para extinguir las llamas.

De la misma forma, procedieron con el desalojo del complejo de viviendas, durante el cual unas 15 vecinos debieron salir de sus departamentos mientras se desarrollaba el siniestro y los bomberos lo apagaron.

Incendio en Apatlaco, Iztapalapa habría iniciado por un cohetón

La información preliminar que se ha dado a conocer en torno al incendio en Apatlaco, Iztapalapa, refiere que las llamas en el departamento se habrían iniciado tras una explosión.

En específico, los reportes extraoficiales establecen que se habría tratado de la explosión de un cohetón, sin embargo, las autoridades capitalinas no han ofrecido mayor información al respecto.

Con respecto a la víctima de los hechos, paramédicos que se trasladaron hasta el sitio dieron a conocer que las llamas lo alcanzaron y le provocaron heridas de gravedad por las cuales terminó por perder la vida.

Autoridades de la CDMX dieron a conocer que se abrió una carpeta de investigación para determinar con precisión cuál fue la causa del incendio que provocó la muerte de un hombre en Año Nuevo.