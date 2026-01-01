Un gran incendio se registró durante las primeras horas de este 1 de enero de 2026 en el restaurante Las Jaibas, en Mérida, Yucatán; te damos los detalles sobre este siniestro en Año Nuevo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio en el restaurante Las Jaibas fue ocasionado por el mal uso de fuegos artificiales y los bomberos de Mérida tuvieron que acudir al sitio.

Incendio en Año Nuevo: Fuegos artificiales queman restaurante Las Jaibas en Mérida (Redes sociales)

Reportan incendio en Año Nuevo; fuegos artificiales quemaron restaurante Las Jaibas en Mérida

Elementos del cuerpo de bomberos de Yucatán acudieron al restaurante Las Jaibas durante la madrugada de este Año Nuevo para sofocar un incendio en el establecimiento.

El restaurante, ubicado en el fraccionamiento Zona Dorada II, tenía estructura de madera y techo de palma, por lo que el incendio se propagó con facilidad; se reporta una pérdida total.

Además de los bomberos, al sitio acudieron elementos de la policía y se activaron los protocolos debido al riesgo de que el fuego alcanzara otras vivienda, por lo que estas fueron desalojadas.

La versión inicial es que el fuego en el restaurante Las Jaibas en Mérida fue ocasionado por fuegos artificiales de la celebración de Año Nuevo y no se reportan personas lesionadas.