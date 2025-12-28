Tras la polémica generada, INAH aclara foto viral de Bad Bunny tocando una pieza en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió respetar las reglas del Museo Nacional de Antropología y reveló si Bad Bunny recibió alguna sanción por sus acciones.

INAH aclara la foto viral de Bad Bunny tocando una pieza del Museo Nacional de Antropología

El nombre de Bad Bunny se viralizó en las redes sociales luego de que se difundieron unas imágenes en el que se le ve tocando una pieza del Museo Nacional de Antropología, situación que generó polémica.

A través de las redes sociales, INAH señaló que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, estuvo acompañado por personal de custodia del museo durante su visita el pasado 17 de diciembre.

Durante su recorrido Bad Bunny colocó la mano sobre una estela arqueológica, por lo que de inmediato el personal le señaló que no se podían tocar las piezas.

Bad Bunny retiró de inmediato la mano para cumplir con las indicaciones del personal del Museo Nacional de Antropología.

Pese a que Bad Bunny no cumplió con las normas, INAH no habló de ninguna sanción pues señaló que el cantante solo toco la pieza unos segundos.

INAH recalcó que se encuentra prohibido tocar piezas arqueológicas en sus recintos culturales.

Esta norma tiene el objetivo de poder proteger el patrimonio histórico de México y garantizar su conservación para futuras generaciones.

Estas son las polémicas fotos de Bad Bunny en el MNA, por la que el INAH tuvo que emitir un comunicado

Tras sus conciertos en la CDMX, Bad Bunny se dio tiempo de visitar el Museo Nacional de Antropología.

Fue el propio cantante quien subió las imágenes en sus Instagram Stories con videos sobre el Calendario Azteca y otras piezas del museo.

Sin embargo, hubo una que causó gran debate e indignación, pues en una de las imágenes se le puede ver al cantante tocando un dintel maya, ubicado al fondo de la sala 9 del recinto.

Aunque INAH aclaró que solo fue un momento breve el que la mano de Bad Bunny estuvo sobre la pieza, las críticas no han cesado.

Y es que usuarios han señalado que fue suficiente el tiempo para que se tomará una foto y después se compartiera, pese a estar prohibido.

Usuarios creen que INAH debió prohibir que se publicará la foto, ya que Bad Bunny pudo promover la cultura sin romper las reglas y evitar que sus seguidores intenten hacer lo mismo.

Esta no es la primera vez que el INAH y el MNA se encuentran en medio de polémicas similares y es que en otras ocasiones han sido acusados de relajar sus normas cuando se trata de una persona famosa o con dinero.