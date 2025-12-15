El estado de Aguascalientes, encabezado por Tere Jiménez, mantiene una tendencia positiva en generación de empleo, pues registró 8 mil 403 nuevos empleos formales de enero a noviembre del 2025, lo que representa un crecimiento del 2.6%, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aguascalientes supera el promedio nacional de empleo

La gobernadora Tere Jiménez reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas que generen confianza, estabilidad y certidumbre para el sector productivo, además de condiciones clave para atraer inversión y generar oportunidades laborales.

La mandataria destacó que el objetivo es que más personas accedan a empleos dignos y bien remunerados, lo que impactará de manera directa en el bienestar y desarrollo de las familias.

Aguascalientes consolida su liderazgo en generación de empleo (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, detalló que Aguascalientes reportó un crecimiento anual del 1.5% en empleo formal, colocándose en el sexto lugar a nivel nacional, por encima del promedio del país, que se ubicó en 0.5%.

Además, otro punto importante es la reducción de la tasa de desocupación, pues durante el tercer trimestre del 2025, Aguascalientes registró un 3.2% de personas sin empleo, cifra menor al 4.2% observado en el mismo periodo de 2024.

Aguascalientes consolida su liderazgo en generación de empleo (Cortesía)

Con estos resultados, Aguascalientes se consolida como un referente regional en generación de empleo y crecimiento económico sostenido.