El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, entregó la Indicación Geográfica Protegida de las muñecas Lele y Dönxu, piezas tradicionales representativas del estado de Querétaro.

Durante el acto oficial, el titular del IMPI otorgó las Declaratorias de Protección a las comunidades artesanas responsables de la elaboración de la muñeca Lele, originaria de Santiago Mexquititlán, y de la muñeca Dönxu, de San Ildefonso Tultepec.

IMPI fortalece protección de las muñecas Lele y Dönxu en Querétaro

Con esta declaratoria, se reconoce formalmente la autenticidad y el origen de ambas artesanías, cuya elaboración contempla materiales específicos y técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

La Indicación Geográfica Protegida permite identificar productos cuyas características están vinculadas a las condiciones naturales y culturales de la región donde se producen, lo que garantiza su originalidad, prestigio y valor patrimonial.

El IMPI explicó que este mecanismo jurídico busca proteger productos manufacturados y agroalimentarios elaborados por productores locales, evitando usos indebidos y asegurando que los beneficios económicos permanezcan en las comunidades de origen.

Santiago Nieto destacó que esta herramienta tiene un sentido social, ya que permite que las ganancias derivadas de la comercialización de las muñecas Lele y Dönxu se queden con las y los artesanos.

Señaló que cualquier persona que haga un uso comercial de las muñecas Lele y Dönxu puede acudir al IMPI para solicitar su protección legal. Asimismo, aseguró que cuentan con el respaldo y la asesoría técnica de la institución.

El funcionario subrayó que las declaratorias también incorporan una perspectiva de género, al reconocer el trabajo de las mujeres artesanas de las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec.