El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) compartió el simulador interactivo para incentivar la participación ciudadana en consultas.

Este simulador permitirá a los ciudadanos a practicar el correcto uso de las boletas electorales de la Jornada del domingo 3 de mayo y evitar confusiones.

Además, este simulador permite a los ciudadanos identificar cuando un voto y opinión es válida o nula en las boletas; el simulador se puede en encontrar en: https://simuladordevotoyopinion.iecm.mx.

IECM comparte simulador interactivo para la jornada del 3 de mayo

El 5 de abril el ICECM presentó el simulador de Votación y Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (CONAPO) del 2026.

Este simulador también sirve para enseñar a los ciudadanos el uso correcto de las boletas en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El IECM comparte simulador para la Jornada del 3 de mayo (IECM)

Este simulador es una herramienta interactiva que permite a los ciudadanos practicar el uso correcto de las boletas de la Jornada única del domingo 3 de mayo.

El IECM busca que el simulador sea pedagógico y sencillo, por lo que usa los modelos de documentación electoral que se empleará en la jornada, lo que facilita a las personas que se familiaricen con las boletas y proceso de votación.

El simulador interactivo cuenta con tres módulos:

Elección de CONAPO 2026

Consulta de Presupuesto Participativo 2026

Consulta de Presupuesto Participativo 2027

Simulador interactivo del IECM (IECM)

Simulador interactivo del IECM busca incentivar la participación ciudadana

El IECM busca que los ciudadanos se familiaricen con las boletas de la jornada del domingo 3 de mayo, para que el día de las consultas acudan a ejercer su derecho al voto y este sea más sencillo.

El simulador interactivo del IECM cuenta con ejemplos de carteles guía con candidaturas y proyectos hipotéticos, lo que ayudará a los ciudadanos a recordar la forma en estarán anotados cuando asistan a las mesas receptoras.

Esto ayudará a los ciudadanos a identificar las opciones disponibles a elegir, además, el simulador ayuda a verificar en tiempo real si el voto u opinión son válidos o nulos.

El IECM busca reducir los errores en las votaciones y prevenir votos nulos.