El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) compartió el simulador interactivo para incentivar la participación ciudadana en consultas.
Este simulador permitirá a los ciudadanos a practicar el correcto uso de las boletas electorales de la Jornada del domingo 3 de mayo y evitar confusiones.
Además, este simulador permite a los ciudadanos identificar cuando un voto y opinión es válida o nula en las boletas; el simulador se puede en encontrar en: https://simuladordevotoyopinion.iecm.mx.
IECM comparte simulador interactivo para la jornada del 3 de mayo
El 5 de abril el ICECM presentó el simulador de Votación y Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (CONAPO) del 2026.
Este simulador también sirve para enseñar a los ciudadanos el uso correcto de las boletas en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.
Este simulador es una herramienta interactiva que permite a los ciudadanos practicar el uso correcto de las boletas de la Jornada única del domingo 3 de mayo.
El IECM busca que el simulador sea pedagógico y sencillo, por lo que usa los modelos de documentación electoral que se empleará en la jornada, lo que facilita a las personas que se familiaricen con las boletas y proceso de votación.
El simulador interactivo cuenta con tres módulos:
- Elección de CONAPO 2026
- Consulta de Presupuesto Participativo 2026
- Consulta de Presupuesto Participativo 2027
Simulador interactivo del IECM busca incentivar la participación ciudadana
El IECM busca que los ciudadanos se familiaricen con las boletas de la jornada del domingo 3 de mayo, para que el día de las consultas acudan a ejercer su derecho al voto y este sea más sencillo.
El simulador interactivo del IECM cuenta con ejemplos de carteles guía con candidaturas y proyectos hipotéticos, lo que ayudará a los ciudadanos a recordar la forma en estarán anotados cuando asistan a las mesas receptoras.
Esto ayudará a los ciudadanos a identificar las opciones disponibles a elegir, además, el simulador ayuda a verificar en tiempo real si el voto u opinión son válidos o nulos.
El IECM busca reducir los errores en las votaciones y prevenir votos nulos.